25 لاعبًا في قائمة إنجلترا لمواجهتي التشيك والجبل الأسود

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت، القائمة المستدعاة للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ومن المنتظر أن يوجه منتخب الأسود الثلاثة كل من التشيك والجبل الأسود، يومى 22 و25 مارس الجارى.

وجاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى: جاك بوتلاند، تون هيتون، جوردن بيكفورد.

خط الدفاع: هاري ماجواير، ألكسندر أرنولد، بين تشيلويل، مايكل كين، داني روز، لوك شاو، جون ستونز، كييرن تربييه، جيمس تاركوفسكي، كايل والكر.

خط الوسط: ديلي آلى، روس باركلي، فابيان ديلف، إيريك داير، جوردان هندرسون، روبن لوفتاس تشيك، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هاري كين، ماركوس راشفورد، كولوم ويلسون، رحيم سترلينج، جوردن سانشو.


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