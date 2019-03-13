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كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة

قضايا وحوادث

الكلب
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها فى واقعة عقر كلب ضال لطفلة بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع، بلاغا يفيد بتعرض طفلة للعقر من كلب ضال وأمر بسرعة التحرى عن الواقعة وملابساتها.

وبانتقال النقيب محمد عبد اللطيف معاون المباحث، لمكان البلاغ تبين أن الكلب "بلدى" وخاص بساكن أجنبى ويعمل مدرس بالمدرسة البريطانية بالرحاب، ولديه كلبان يقوم بتربيتهما فى حديقة الشقة.

وقالت والدة الطفلة الضحية 6 سنوات، أنها أثناء توصيل ابنتها للمدرسة فوجئت بكلب عقرها بالفخد الأيسر من الخلف وتعرضت الطفلة للإصابة.

تحرر محضر  بالواقعة وحمل رقم 3594 جنح 2019، وتم العرض على النيابة التى أمرت  بتفريغ الكاميرات وضبط الكلب، وتوجهت سيارة الجهاز المتخصصة للكلاب  وتم ضبط الكلب والتحفظ عليه.


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