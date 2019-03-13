» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي

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المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

نفى نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن غضب اللاعب من المدير الفني للفريق الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقال «شوقي» عبر إذاعة (أون سبورت إف إم): «ما تردد في هذا الشأن غير صحيح أو منطقي، إنه ارتجال وكلام فارغ».

وأوضح: «لقد انضم رمضان صبحي للأهلي لثلاثة أهداف هي الفوز بالدوري وإفريقيا مع الأهلي، وكذلك التواجد مع مصر في كأس الأمم الأفريقية».

وأشار: «لقد عاد رمضان معارا ليخدم ناديه سواء كان بديلا أو خارج القائمة فهو ليس على ذمة النادي بعقد طويل الأمد ولا يشارك منذ عام ليقال إنه مستاء من المدير الفني».

وانضم رمضان صبحي للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 800 ألف إسترليني.

وشارك رمضان في 11 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله في مباراة مصر للمقاصة.



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