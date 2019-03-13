أمريكا تغير موقفها من احتلال الجولان

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وكالات

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إسرائيل

الجولان

أمريكا

غيرت وزارة الخارجية الأمريكية وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من التي "تحتلها إسرائيل"، إلى التي "تسيطر عليها إسرائيل"، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.

ولم يشِر قسم منفصل من التقرير، خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان، في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال".

ومن جهته، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا تغيير في السياسة الأمريكية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية.



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