ديربي تونس.. الترجي يحقق فوزًا غاليًا على الصفاقسي

13 مارس 2019 - 06:01 م

حقق فريق الترجى فوزًا غاليًا أمام الصفاقسي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم،الأربعاء، على الملعب الأولمبي بـ «رادس» ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدورى التونسي.

أحرز أهداف فريق الترجى كلاً من طه ياسين الخنيسي وسعد بقير فى الدقيقتين 29 و37، فيما سجل علاء الدين المرزوقي هدف الصفاقسي الوحيد فى الدقيقة 56 .

وشهدت مباراة الترجى التونسى ضد الصفاقسي، على تصدى رائع لمعز بن شريفية حارس باب سويقة، حيث إستطاع أن ينقذ مرماه من هدف مؤكد بعد التصدى لركلة جزاء بالدقيقة 69 فور نزوله كبديل لرامى الجريدى بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة، يرفع فريق الترجى رصيده إلى 40 نقطة ليبتعد بصدارة ترتيب جدول الدورى التونسى عن الوصيف الصفاقسى والذى تجمد رصيده عند النقطة 34.

جدير بالذكر أن مباراة الترجي والصفاقسي شهدت تواجد طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى جهاد جريشة.