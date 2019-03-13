  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:49 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

ديربي تونس.. الترجي يحقق فوزًا غاليًا على الصفاقسي

الرياضة

الترجى والصفاقسى
الترجى والصفاقسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية

#

وادي دجلة يحقق فوزا غاليًا أمام إنبي

#

الأهلي يتخطى كمين الداخلية بثلاثية

#

بالفيديو.. الترجي يهزم أورلاندو بدوري الأبطال

المصريون

الترجى

الدورى التونسى

الصفاقسي

حقق فريق الترجى فوزًا غاليًا أمام الصفاقسي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم،الأربعاء، على الملعب الأولمبي بـ «رادس» ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدورى التونسي.

أحرز أهداف فريق الترجى كلاً من طه ياسين الخنيسي وسعد بقير فى الدقيقتين 29 و37، فيما سجل علاء الدين المرزوقي هدف الصفاقسي الوحيد فى الدقيقة 56 .

وشهدت مباراة الترجى التونسى ضد الصفاقسي، على تصدى رائع لمعز بن شريفية حارس باب سويقة، حيث إستطاع أن ينقذ مرماه من هدف مؤكد بعد التصدى لركلة جزاء بالدقيقة 69 فور نزوله كبديل لرامى الجريدى بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة، يرفع فريق الترجى رصيده إلى 40 نقطة ليبتعد بصدارة ترتيب جدول الدورى التونسى عن الوصيف الصفاقسى والذى تجمد رصيده عند النقطة 34.

جدير بالذكر أن مباراة الترجي والصفاقسي شهدت تواجد طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى جهاد جريشة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده