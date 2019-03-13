أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

13 مارس 2019 - 06:07 م

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف الدولار نحو 17.3733 جنيه للشراء و17.4733 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.6197 جنيه للشراء و19.7414 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.8772 جنيه للشراء و23.0019 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.2577 جنيه للشراء و17.3622 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.5871 جنيها للشراء و15.6824 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5895 جنيه للشراء و2.6049 جنيه للبيع.