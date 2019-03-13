» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به

13 مارس 2019 - 06:14 م

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي, المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على مداعبة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق، على هامش تواجده بمران اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقام لاسارتي بالمسح على ملابس البرتغالي مانويل جوزيه تيمنا ببركته، خاصة وأنه يعلم أن البرتغالي نجح في قيادة الفريق الأحمر للتتويج بالبطولات المحلية والأفريقية خلال توليه المهمة الفنية بالقلعة الحمراء.

وتواجد مانويل جوزيه في مران الأهلي اليوم الأربعاء، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.