  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

شاهد..

«جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به

الرياضة

جوزيه
جوزيه

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"لاسارتى" يضع خطة إسقاط الجونة بالفيديو

#

20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

#

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

#

وزيرة الهجرة تنتقد الإعلام المصري بسبب المشاريع القومية

الاهلى

جوزيه

لاسارتي

مانويل

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي, المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على مداعبة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق، على هامش تواجده بمران اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقام لاسارتي بالمسح على ملابس البرتغالي مانويل جوزيه تيمنا ببركته، خاصة وأنه يعلم أن البرتغالي نجح في قيادة الفريق الأحمر للتتويج بالبطولات المحلية والأفريقية خلال توليه المهمة الفنية بالقلعة الحمراء.

وتواجد مانويل جوزيه في مران الأهلي اليوم الأربعاء، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده