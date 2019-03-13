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الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

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رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير
رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

وكالات

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أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، أن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات العربية المتحدة على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى "ضعف التواصل" بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.

وقال الغرير اليوم الأربعاء 13 مارس في حديث صحفي "نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنا عالميا، مضيفا "أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب".

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي تبنت يوم الثلاثاء قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد الولايات القضائية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.



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