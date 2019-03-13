» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران

13 مارس 2019 - 06:24 م

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.

وقد تسلمت دولة الإمارات مواطنيها بالإضافة للمصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران منذ نهاية يناير الماضي عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج العربي.

وأعرب أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عن شكره لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل لجهودهم في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة، مؤكداً أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق واتمام إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين.

كما أكد أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي كذلك قد اتخذت وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنين المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

وقد جرت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية.