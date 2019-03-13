كواليس معاينة وفد «كاف» لملاعب أمم أفريقيا 2019

13 مارس 2019 - 06:31 م

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على لجنة الاستادات التي يتم تجهيزها لاستضافة مصر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ملاحظات لجنة التفتيش الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تشهد تواجد 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال مجدي عبدالغني مساء اليوم، الأربعاء، إن لجنة التفتيش التي وصلت إلى مصر لمعاينة الملاعب التي يتم تجهيزها لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019، أنهت عملها بعد أن وصلت إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي في جولتها التفقدية للتفتيش والوقوف على الاستعدادات النهائية للملاعب الـ6 التى سوف تستضيف بطولة أمم أفريقيا.

وكانت لجنة من الاتحاد الإفريقى والشركة الراعية قد رافقها مجدى عبدالغنى المشرف على لجنة الاستادات والملاعب بأمم أفريقيا وأحمد مجاهد المنسق العام للبطولة قد قامت بالتفتيش على ملاعب البطولة وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات البسيطة على بعض الاستادات.

وأشار مجدي عبدالغني إلى أن كل الملاحظات التى طلبتها لجنة تفتيش الكاف هى ملاحظات فنية وتم تدوينها والعمل عليها من أجل أن تظهر هذه الاستادات فى أجمل صورها أمام العالم.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد أن طلبات لجنة التفتيش سهلة وبسيطة فى استاد الإسماعيلية بطلبها توسيع ممرات دخول اللاعبين والبارك الخاص بالمقصورة الرئيسية ، وبخصوص استاد السويس الجديد طالبت اللجنة توسيع البارك الخاص باتوبيسات اللاعبين أثناء الدخول والخروج، وبخصوص استاد الاسكندرية طلبت اللجنة الانتهاء من تجهيز غرف الحكام واللاعبين وهى الغرف الجديدة التى تم بناءوها مؤخرًا، أما فيما يخص ملاعب القاهرة الثلاثة، وهى استاد السلام واستاد القاهرة وملعب الدفاع الجوي فملعب القاهرة جارى العمل فية ليظهر فى اجمل صورة فى الافتتاح والدفاع الجوى تمام أما استاد السلام الذى تم وضعة كبديل لاستاد بورسعيد فلا ينقصة الا تجديد غرف الملابس والحمامات

واختتم مجدي عبدالغني، المشرف على لجنة الاستادات لأمم أفريقيا 2019، حديثه عن ملاحظات لجنة تفتيش الكاف بتأكيده أنه تم استبعاد ستاد «بورسعيد» بشكل نهائي من إستضافة مباريات البطولة، بعدما تمت معاينته والتأكد أنه غير جاهزًا وآيل للسقوط طبقا لتقارير اللجان الهندسية والتى أكدت أن هنالك مدرجات آيلة للسقوط وطالبت اللجان الهندسية بإجراء تطويرات شاملة فيه مؤكدة أن الاستاد يحتاج لتجهيزات على أعلى مستوى، خاصة فى المدرجات ومداخل ومخارج الملعب وشبكات الإضاءة والدفاع المدنى والحريق وغرف المراقبة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب، ولهذا تم استبعاده.



