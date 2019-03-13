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حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

منشطات

جورماهيا

نفى مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، وصول إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالنادي بثبوت وجود عينة إيجابية لأي من لاعبي الفريق بعد مباراة جورماهيا الكيني والتي أقُيمت الأحد الماضي على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة بالكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح المصدر أن النادي لم يتلق أي مخاطبات من الاتحاد الإفريقي في الفترة الأخيرة بشأن ثبوت تعاطي أي لاعب مواد منشطة، وكان الثنائي طارق حامد وعماد السيد خضعا لكشف المنشطات بعد مباراة بطل كينيا الأخيرة في الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بيتروأتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيراً برصيد 6 نقاط.



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