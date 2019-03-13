وديًا.. المقاولون يهزم بتروجت بهدف «أحمد على»

13 مارس 2019 - 07:02 م

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا وديًا على بتروجت بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أحرز أحمد على هدف الذئاب الوحيد.

وحرص عماد النحاس المدير الفني للذئاب على تجربة العديد من اللاعبين خلال اللقاء للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين قبل لقاء الزمالك الذي تم تأجيله ليوم 20 مارس الجاري.

وحاول محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت تجهيز لاعبيه للقاء يبراميدز القادم في الدوري.