» براءة المتهم بذبح والديه

13 مارس 2019 - 07:10 م

قضت محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة السادسة"، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله وعضوية المستشارين رئيس عاصم نعيم وحاتم محمود حسن وسكرتارية مختار مطر حضوريًا ببراءة المتهم بذبح والديه بمنطقة التمليك بمدينة كفر الدوار.. وقررت هيئة المحكمة، وضع المتهم بأحد مستشفيات الأمراض العقلية حتى يعود إليه رشده.

وكانت هيئة المحكمة قد أمرت بفحص حالة المتهم من حيث الاضطراب النفسى والعقلى ومدى تأثيرها عليه وبعد ندب لجنة من الأطباء النفسيين لفحص حالة المتهم وإعداد تقرير عن حالته النفسية والعصبية وقت ارتكاب الجريمة وخطة علاجه لو ثبت إصابته بالمرض النفسى.

وحيث ثبت للمحكمة بعد تقرير الأطباء النفسيين أن المتهم كان يعاني من مرض "الاضطراب الضلالي" وقت ارتكاب جريمة القتل، وأنه لم يكن في كامل قواه العقلية حين ارتكاب جريمة القتل التي راح ضحيتها والديه.

فكان لزامًا على المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.

وكانت منطقة التمليك التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة قد شهدت حادثًا بشعًا حيث قام طالب بطعن والديه عدة طعنات وجروح قطعية بالرقبة ما أدى لوفاتهما وفر هاربا.

وترجع أحداث القضية بتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد مصرع " أحمد ا " 62 سنة أخصائى اجتماعى بالمعاش وزوجته "ليلى" ربة منزل 57 سنة بمنطقة التمليك بكفر الدوار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث، والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث الجنائى، والرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث كفر الدوار، والنقيبين محمد عطية معاون المباحث لسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الجريمة.. وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الحادث عبد الرحمن نجلهما، وأنه طعنهما عدة طعنات متفرقة بالجسم، وجروح قطعية بالرقبة.

وقررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة برئاسة المستشار محمد شلبى ومعاونة المستشار حسن جاويش إحالة جثتى المجنى عليهما إلى الطب الشرعى للتشريح لبيان سب الوفاة وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مكان الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وكثفت المباحث الجنائية من جهودها لسرعة ضبط المتهم، وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى هروب المتهم إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع ضباط الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهم، وجارٍ ترحيله لاستجوابه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الطالب المتهم بقتل والديه متعثر دراسيا لم يكمل تعليمه الثانوى لمروره بظروف نفسية بالغة الصعوبة وكان دائم الشجار مع والديه. وأن الطالب كان يتعاطى أدوية مخدرة لعلاج الأمراض النفسية خاصة مع مرور بنوبات عصبية حادة أكثر من مرة.. لافتين إلى أن المتهم هرب بعد تنفيذه جريمته البشعة إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للاختباء عند أحد أصدقائه الذى يعمل فى شركة للمواد الغذائية وتم التوصل إلى مكانه والقبض عليه بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.



