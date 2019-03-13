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إخلاء سبيل 3 متهمين من "ألتراس أهلاوي"

قضايا وحوادث

إخلاء سيبل الترس الأهلي
إخلاء سيبل الترس الأهلي

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الاهلى

النيابة

اخلاء

الترس

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 3 متهمين من رابطة ألتراس النادي الأهلي بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة حول أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي مونانا الجابوني بإستاد القاهرة الدولي.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات بارتكاب جرائم عدة في مقدمتها تولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.



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