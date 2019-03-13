فصل أي موظف يمتنع عن تحليل المخدرات

13 مارس 2019 - 07:27 م

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم توقيع عقوبة على الموظفين الممتنعين عن تحليل المواد المخدرة وهو الفصل.

وقال "نادر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc "، إنه ستصدر تشريعات صارمة لسد أوجه الخلل في تطبيق قانون الخدمة الحالي، للتعامل مع متعاطي المواد المخدرة من موظفي الجهاز الإدارى خاصة في القطاعات الخدمية.

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيتم عرض التشريعات القانونية المطلوبة سواء على نص قانون الخدمة المدنية، أو لائحته التنفيذية، منها إجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لضمان الدقة.

وتابع: أن التشريعات الجديدة ستراعى المرضى الذين يتعاطون الأدوية للعلاج من أمراض لها نفس تأثير المواد المخدرة، وسيكون لهم حالة خاصة في حالة تقديم أوراق طبية تثبت ذلك.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية الحالى ينص على تحليل المواد المخدرة في حالة الترقى الوظيفى، مشيرا إلى أنه سيتم منح من يتعاطى المواد المخدرة فترة زمنية للتقدم بطلب علاج مجاني وسيكون في سرية تامة.



