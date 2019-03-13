موعد فتح باب العمل التطوعي في أمم أفريقيا

13 مارس 2019 - 07:28 م

كشف محمد فضل، المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عن موعد التقديم للعمل التطوعي في لجان البطولة، حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية.

ومن المقرر أن تكشف اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن الشكل النهائي وطريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة مع بداية الأسبوع المقبل.

وأعرب "فضل"، عن سعادته الكبيرة بحماس الشباب المصري الراغب في العمل بالبطولة، موضحا أنه يتلقى آلاف الطلبات للعمل التطوعي بالبطولة، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على الشباب المصري وإنما وصل لشباب دول عربية وأفريقية وأوروبية تقدم المئات منهم بطلبات للعمل في البطولة.

وأشار المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى طريقة التقدم للعمل التطوعي بكأس الأمم بتأكيده أنه سيشمل الإعلان عن موقع التسجيل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة والتي تنطلق قريبا جدا وكذلك سيتم الكشف عن التخصصات المطلوبة وجميع التفاصيل مع بداية الأسبوع المقبل.

وعن مشاركة الشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أكد محمد فضل أن الجميع يبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط بالعمل التطوعي، ولكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار وكل مجالات الإبداع.

واختتم محمد فضل حديثه بتأكيده أن الهدف إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة، على الرغم من ضيق الوقت، مؤكدًا عزم جميع المسؤولين تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الإفريقية فقط.