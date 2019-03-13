  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
مفاجأة جديدة في تحطم الطائرة المنكوبة

طيار مصري يكشف سر سقوط الطائرة الاثيوبية

الفيس بوك

هذا سبب العطل المفاجئ بالفيس بوك

أرشيفية

تحركات جادة لتأجيل «حظر تداول الدواجن الحية»

أرشيفية

بهذه الطرق سيتم تحديد الشائعة ومروجيها

إرهابي الدرب الأحمر

الإرهاب.. «الحرباية» حين تتلون

أحمد أبوالغيط

أبوالغيط: إسرائيل تمارس استفزازًا غير مسبوق

أردوغان ونتنياهو

«نتنياهو» يشن هجومًا حادًا على «أردوغان» بسبب القدس

مجلس الوزراء

فصل أي موظف يمتنع عن تحليل المخدرات

الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

موعد فتح باب العمل التطوعي في أمم أفريقيا

الرياضة

امم افريقيا
امم افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«النني» يبلغ جهاز المنتخب بموعد وصوله

#

تعرف على ملاعب الأدوار الإقصائية لأمم أفريقيا 2019

#

موعد ظهور منتخب مصر بالزي الجديد

#

منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية

المصريون

امم افريقيا

فضل

كشف محمد فضل، المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عن موعد التقديم للعمل التطوعي في لجان البطولة، حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية.

ومن المقرر أن تكشف اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن الشكل النهائي وطريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة مع بداية الأسبوع المقبل.

وأعرب "فضل"، عن سعادته الكبيرة بحماس الشباب المصري الراغب في العمل بالبطولة، موضحا أنه يتلقى آلاف الطلبات للعمل التطوعي بالبطولة، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على الشباب المصري وإنما وصل لشباب دول عربية وأفريقية وأوروبية تقدم المئات منهم بطلبات للعمل في البطولة.

وأشار المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى طريقة التقدم للعمل التطوعي بكأس الأمم بتأكيده أنه سيشمل الإعلان عن موقع التسجيل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة والتي تنطلق قريبا جدا وكذلك سيتم الكشف عن التخصصات المطلوبة وجميع التفاصيل مع بداية الأسبوع المقبل.

وعن مشاركة الشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أكد محمد فضل أن الجميع يبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط بالعمل التطوعي، ولكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار وكل مجالات الإبداع.

واختتم محمد فضل حديثه بتأكيده أن الهدف إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة، على الرغم من ضيق الوقت، مؤكدًا عزم جميع المسؤولين تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الإفريقية فقط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يطيح بالبايرن ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا
» برشلونة يتأهل بسهولة لربع نهائي أبطال أوروبا
» عاصفة ترابية تضرب مصر
» وزير الرياضة السابق يساند محمد صلاح
» الإعدام لشاب ذبح خالته بمعاونة صديقته
» الحكومة توافق على تقنين أوضاع 165 كنيسة غير مرخصة
» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني