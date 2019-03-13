انتحار طالب شنقًا داخل غرفته

13 مارس 2019 - 07:38 م

لقي طالب مصرعه بقرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد قيامه بشنق نفسه بحبل داخل غرفته وذلك في ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمود خالد 13 عامًا ومقيم الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، منتحر شنقًا بحبل داخل غرفته وذلك في ظل ظروف غامضة.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.