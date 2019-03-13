  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
مفاجأة جديدة في تحطم الطائرة المنكوبة

طيار مصري يكشف سر سقوط الطائرة الاثيوبية

الفيس بوك

هذا سبب العطل المفاجئ بالفيس بوك

أرشيفية

تحركات جادة لتأجيل «حظر تداول الدواجن الحية»

أرشيفية

بهذه الطرق سيتم تحديد الشائعة ومروجيها

إرهابي الدرب الأحمر

الإرهاب.. «الحرباية» حين تتلون

أحمد أبوالغيط

أبوالغيط: إسرائيل تمارس استفزازًا غير مسبوق

أردوغان ونتنياهو

«نتنياهو» يشن هجومًا حادًا على «أردوغان» بسبب القدس

مجلس الوزراء

فصل أي موظف يمتنع عن تحليل المخدرات

الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

الإعدام لشاب ذبح خالته بمعاونة صديقته

قضايا وحوادث

اعدام
اعدام

متابعات

أخبار متعلقة
#

15 عاما للراقصة" شمس" في قضية خادمتها

#

وزير الخارجية عن الإعدامات: "مصر حرة فى قراراتها"

#

بالصور.. الحظ ينقذه من الإعدام 3 مرات

#

السعودية تعدم 4 أجانب: أحدهم مارس الجنس مع 4 نساء

إعدام

قتل

سلاح

شاب

عاقبت محكمة جنايات الجيزة شابًا وصديقته بالإعدام شنقًا لاتهامهما بذبح خالة الأول بمنطقة الوراق بهدف سرقتها وذلك بعد 6 أشهر من وقوع الجريمة وتداول القضية بعدة جلسات بالمحكمة.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تفاصيل الجريمة بعد العثور علي جثة حنان.م 45 سنة داخل شقتها بمنطقة حوض الرمل بالوراق وكشفت مباحث الجيزة أن الجاني نجل شقيقة القتيلة.. ألقت مباحث الجيزة القبض علي المتهم وفتاة أخرى عاونته في التنفيذ.

قال المتهم جون. ح.م 27 عاما نجل شقيقة المجني عليها بتحقيقات النيابة إنه اعتاد التردد عليها في شقتها بالطابق الخامس في عقار رقم 23 بمنطقة حوض الرمل بشتيل الوراق واعترف أمام المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بجريمته كاملة بمعاونة صديقته بسمة. ر.ع 26 سنة قائلا: الدنيا كانت مزنقة معايا مفيش شغل وعايز فلوس عشان اتجوز.. انا عارف ان خالتي "حنان" بعد ما جوزها مات من سنة عايشة لوحدها ومعاها فلوس كتير جدا وذهب اتصلت بصديقتى وعرضت عليها فكرة سرقة خالتي الغنية مقابل جزء من المسروقات وافقت وتوجها الى المجنى عليها وقدمت لهما طعام الغداء وعقب الانتهاء من تناوله أعدت لهما "الشاي".

وتبين من التحقيقات أن المتهمة اعدت سكينا اخفتها بين طيات ملابسها وما ان شاهدت إشارة المتهم أخرجت السكين وغرسته في الجانب الأيسر للقتيلة بينما أسرع المتهم بإحضار سكين آخر ووقف وراء خالته ليجذب رقبتها ناحيته ويمرر عليها سلاح السكين ذابحا إياها فور تفجر الدماء من رقبتها اسرع المتهم لتجريدها من مصوغاتها التي ترتديها وسرقة أخرى تضعها بغرفة نومها ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وبإحالتهما لمحكمة الجنايات قررت إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي وعقب ورود رأيه الشرعي قضت بإعدامهما شنقًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يطيح بالبايرن ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا
» برشلونة يتأهل بسهولة لربع نهائي أبطال أوروبا
» عاصفة ترابية تضرب مصر
» وزير الرياضة السابق يساند محمد صلاح
» الإعدام لشاب ذبح خالته بمعاونة صديقته
» الحكومة توافق على تقنين أوضاع 165 كنيسة غير مرخصة
» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني