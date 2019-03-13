» الإعدام لشاب ذبح خالته بمعاونة صديقته

13 مارس 2019 - 07:44 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة شابًا وصديقته بالإعدام شنقًا لاتهامهما بذبح خالة الأول بمنطقة الوراق بهدف سرقتها وذلك بعد 6 أشهر من وقوع الجريمة وتداول القضية بعدة جلسات بالمحكمة.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تفاصيل الجريمة بعد العثور علي جثة حنان.م 45 سنة داخل شقتها بمنطقة حوض الرمل بالوراق وكشفت مباحث الجيزة أن الجاني نجل شقيقة القتيلة.. ألقت مباحث الجيزة القبض علي المتهم وفتاة أخرى عاونته في التنفيذ.

قال المتهم جون. ح.م 27 عاما نجل شقيقة المجني عليها بتحقيقات النيابة إنه اعتاد التردد عليها في شقتها بالطابق الخامس في عقار رقم 23 بمنطقة حوض الرمل بشتيل الوراق واعترف أمام المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بجريمته كاملة بمعاونة صديقته بسمة. ر.ع 26 سنة قائلا: الدنيا كانت مزنقة معايا مفيش شغل وعايز فلوس عشان اتجوز.. انا عارف ان خالتي "حنان" بعد ما جوزها مات من سنة عايشة لوحدها ومعاها فلوس كتير جدا وذهب اتصلت بصديقتى وعرضت عليها فكرة سرقة خالتي الغنية مقابل جزء من المسروقات وافقت وتوجها الى المجنى عليها وقدمت لهما طعام الغداء وعقب الانتهاء من تناوله أعدت لهما "الشاي".

وتبين من التحقيقات أن المتهمة اعدت سكينا اخفتها بين طيات ملابسها وما ان شاهدت إشارة المتهم أخرجت السكين وغرسته في الجانب الأيسر للقتيلة بينما أسرع المتهم بإحضار سكين آخر ووقف وراء خالته ليجذب رقبتها ناحيته ويمرر عليها سلاح السكين ذابحا إياها فور تفجر الدماء من رقبتها اسرع المتهم لتجريدها من مصوغاتها التي ترتديها وسرقة أخرى تضعها بغرفة نومها ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وبإحالتهما لمحكمة الجنايات قررت إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي وعقب ورود رأيه الشرعي قضت بإعدامهما شنقًا.



