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ضبط سائق تاكسى بحوزته حشيش

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حشيش
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مخدارت

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق تاكسي أجرة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمركز الخارجة.

ورد للواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطار من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش بمدينة الخارجة.

وتبين قيام حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، أسفرت عن ضبط شخص 26 سنة، يعمل سائق أجرة وسبق اتهامه في قضيتي ضرب ومخدرات، ويروج مخدر الحشيش في بعض الأحياء السكنية بمدينة الخارجة، وبحوزته 11 قطعة حشيش كبيرة الحجم و480 جنيهًا، وهاتف محمول.

وتبين حيازة المتهم للحشيش بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي، من متحصلات بيع المخدرات، وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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