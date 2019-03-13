أسطورة الأرجنتين يكشف سبب تفوق «رونالدو» على «ميسي»

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ميسى ورونالدو
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رونالدو

المصريون

مارادونا

أشاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عقب إحرازه «هاتريك» أمام أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، في إياب دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال «مارادونا»، في تصريحات لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، «المنافسة بين كرسيتانو رونالدو وليونيل ميسي كانت الأبرز خلال العشر سنوات الماضية، فالمنافسة بينهم كانت على الكرة الذهبية والتتويج بدوري أبطال أوروبا بصفة خاصة، وكذلك الأهداف والمهارات الرائعة داخل أرضية الملعب، لكن رونالدو بعد الهاتريك الذي سجله أمس يمكنني أن أقول أنه تفوق على ميسي».

وتابع: «هناك لاعبون يمتلكون العصا السحرية مثل ليونيل ميسي، لكن في الحقيقة كرستيانو رونالدو اتضح أنه حيوان  فهو يمتلك قوة خالصة بالإضافة أنه ساحر لأنه استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف ليوفنتوس ويتأهل بفريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا».

وكان أتلتيكو مدريد استطاع أن يفوز على يوفنتوس بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، قبل أن ينتقم رونالدو في مباراة الإياب ويسجل هاتريك لفريقه ويقصي الفريق الإسباني.


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