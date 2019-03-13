» وزير الرياضة السابق يساند محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

وزير الرياضة

خالد عبد العزيز

ليفربول

حرص خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، على مساندة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد أزمة التصريحات التي أدلى بها هداف «البريميرليج» في الموسم الماضي، في مؤتمر الشراكة بينه وبين أحد البنوك المصرية.

وقال وزير الرياضة السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التمنيات الطيبة لمحمد صلاح صاحب الأثر الكبير في تاريخ الرياضة المصرية والقدوة المحترمة لشباب مصر».

وتعرض صلاح خلال الساعات الماضية لهجوم كبير من قبل الجماهير بعد تصريحه بأنه وصل لمرحلة لم يصل إليها أي لاعب مصري عربي أفريقي، مما جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي تهاجمه وتعقد مقارنة بين ما حققه اللاعب إلى الآن والإنجازات التي حققها نجوم القارة السمراء بأوروبا في مقدمتهم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا وأسطورة ميلان الإيطالي السابق جورج وايا.

ويخوض صلاح مع فريقه مساء اليوم الأربعاء مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ على ملعب «أليانز أرينا» في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



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