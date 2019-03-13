تركيا تشن غارات على مواقع لـ«بي كا كا» بالعراق

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خالد الشرقاوي - وكالات

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دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان نشر في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، أن مقاتلات تركية شنت غارات على مواقع للمنظمة "الإرهابية" في مناطق الزاب، وغارا، وأفاشين، وباسيان شمالي العراق.

وأضاف البيان أن القصف الجوي دمر مواقع أسلحة، ومخازن ذخيرة، ومخابئ تابعة لـ"الإرهابيين".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.

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