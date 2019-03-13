رسميًا.. «سيلفا» يُجدد تعاقده مع مانشستر سيتي

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سيلفا
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المصريون

سيلفا

جدد نادى مانشستر سيتي الإنجليزى، اليوم الأربعاء، تعاقده مع برناردو سيلفا، لاعب وسط الفريق والمنتخب البرتغالي، حتى عام 2025.

وانضم «سيلفا» إلى السيتي في صيف 2017 قادمًا من فريق موناكو، حيث كان ضمن الجيل الذهبى الذى حقق لقب الدورى الفرنسى فى موسم 2016-2017، بجانب كيليان مبابي، فابينيو، راداميل فالكاو، وبينيامين ميندى.

وتكلف السيتي نحو 45 مليون جنيه استرلينى للتعاقد مع سيلفا الذى وقع وقتها عقدًا يمتد حتى 2022.

وخاض برناردو سيلفا مع مان سيتي حتى الآن 93 مباراة فى جميع البطولات، أحرز خلالها 18 هدفا وصنع 21 لزملائه فى الفريق.

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