رجاء «كارتيرون» يدك شباك نهضة بركان بـ7 أهداف

13 مارس 2019 - 08:44 م

حقق فريق الرجاء البيضاوي تحت قيادة باتريس كاريترون المدير الفني السابق للأهلي، فوزًا كبيرًا على نهضة بركان، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المغربي.

جاءت أهداف الرجاء البيضاوي عن طريق زكريا حدراف 3 أهداف "هاتريك" وبدر بانون وعمر بوطيب ومحسن ياجور وأيوب ناناح "هدف"، بينما أحرز أهداف نهضة بركان، بكر الهيلالي، ولابا كودجو، وعبد الله محمد.

هذا الفوز رفع رصيد الرجاء البيضاوي إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي ويمتلك مباراتين مؤجلتين، خلف الوداد صاحب الصدارة بفارق 17 نقطة، بينما توقف رصيد نهضة بركان عند 27 نقطة في المركز التاسع.