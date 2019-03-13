«كوفاتش» يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام ليفربول

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني بقيادة الكرواتي نيكو كوفاتش، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل بايرن كالتالي:
حراسة مرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: دفيد ألابا ــ ماتس هوميلز ــ نيكلاس زوله ــ رافينيا.
خط الوسط: خافي مارتنيز ــ تياجو ألكنتارا ــ جيمس رودريجيز.
خط الهجوم: ريبيري ــ روبرت ليفاندوفسكي ــ سيرجي جنابري.
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