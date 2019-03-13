شكوك حول مشاركة ثنائي الأهلي أمام شبيبة الساورة

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بات الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي مهددين بالغياب عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها مساء السبت في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي، عن أن مروان محسن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بعد مشاركته في مران الفريق اليوم الأربعاء، فيما شعر رامي ربيعة بآلام في العضلة الضامة، مشددًا على أن الثنائي سيجري أشعة لتحديد إمكانية لحاقهما بالمواجهة المرتقبة.



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