إيقاف رئيس اتحاد الكرة السابق فى جواتيمالا 7 سنوات

13 مارس 2019 - 09:28 م

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف رافاييل سالجويرو رئيس اتحاد الكرة السابق في جواتيمالا، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سبعة أعوام بسبب إدانته بالحصول على رشوة.

وذكر بيان للغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة اليوم الأربعاء، أنه تمت إدانة سالجويرو، العضو السابق في اللجنتين التنفيذيتين لـ فيفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، على خلفية ثبوت حصوله على رشوة وانتهاكه للوائح الأخلاقية للاتحاد الدولي.

أوضح البيان أنه تم التحقيق مع سالجويرو بسبب "العديد من الرشاوى التي حصل عليها ما بين عامي 2006 و2014 والمتعلقة بمسابقات فيفا وكونكاكاف، وكذلك إعادة بيع تذاكر كأس العالم بشكل غير قانوني".

ويتضمن الإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الدولي والمحلي.

كما تم تغريم سالجويرو /72 عامًا/ مبلغ 100 ألف فرانك سويسري (99500 دولار).

وسالجويرو واحد من ضمن 16 مسئولاً رفيعي المستوى تم توجيه الاتهام إليهم، من جانب السلطات الأمريكية فيما يتعلق بفضائح الفساد الخاصة في فيفا.

وأشار بيان فيفا إلى أن اللجنة القضائية وجدت أن سالجويرو انتهك قانونا يحظر الحصول على رشاوى مدون في لائحته الأخلاقية "مع تسليط الضوء على تعاونه مع السلطات في الولايات المتحدة وطوال الإجراءات أمام لجنة الأخلاقيات".