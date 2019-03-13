هذا سبب العطل المفاجئ بالفيس بوك

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كشف الإعلامي شريف عامر، عن اسباب تعطل موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مشيرا الى أن تطبيق الماسنجر على الفيس بوك به مشكلة على مستوى العالم منذ الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولفت "عامر" عبر برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"  إلى أن الفيس بوك أصدر بيانًا بأنه يتعامل مع هذه المشكلة، موضحا أن هناك موقع أجنبي تحدث بأن سبب العطل في الفيس بوك ناتج من انقطاع الكهرباء في الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أجزاء من المملكة المتحدة.

وتابع:" ممكن تبعت نص لأي حد على الفيس بوك، لكن هناك صعوبة في إرسال الصور".

وتابع أن بعص المرشحين للرئاسة الأمريكية بدأوا يتحدثوا عن كيفية ترك شركة الفيس بوك يتحكم في الولايات المتحدة الامريكية، وطالبوا بإعداد قوانين جديدة لتكسير هذه الشركات.

وفوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعدم قدرتهم الوصول للخدمة، حيث يعاني الموقع من مشاكل تقنية جعلته غير مفعل.


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