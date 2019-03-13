» عاصفة ترابية تضرب مصر

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الارصاد: "مفيش سيول واللي عايز يسافر يتخذ الحيطة"

ضربت عاصفة محملة بالرمال والأتربة، محافظتى القاهرة والجيزة، مساء اليوم الاربعاء مما أدى إلى حجب الرؤية.

وتوقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة عن الأمس 7 درجات مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف "عبد العال"، أننا سنشهد هدوء في نشاط الرياح على كافة الأنحاء الساعة الثامنة مساء اليوم، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل في نهاية اليوم والفجر خفيفة على القاهرة.

ونوه، إلى أنه خلال الغد سينحصر نشاط الرياح وتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع نشاط للرياح بهذه المناطق غدًا.


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