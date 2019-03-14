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مفاجأة جديدة في تحطم الطائرة المنكوبة

طيار مصري يكشف سر سقوط الطائرة الاثيوبية

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طيار مصري يكشف سر سقوط الطائرة الاثيوبية

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مفاجأة جديدة في تحطم الطائرة المنكوبة
مفاجأة جديدة في تحطم الطائرة المنكوبة

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كشف الكابتن طيار محمود سعد، قائد لأحد طائرات البوينج، سر سقوط الطائرة الاثيوبية المنكوبة ، مشيرا الى أن سقوط طائرة من نوع بوينج ماكس في إثيوبيا، ليس الحادث الأول، ولكنه أمر متكرر.

ولفت الطيار المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون ":" ان هذه الطائرة هي نوع جديد".

وتابع :" أن السبب الرئيسي لحوادث هذا الطراز قد تكون في القيادة الأتوماتيكية التي تحدث عند حدوث خطأ في القيادة".

وأضاف: "أعتقد أن حساسات الطائرة، شعرت بخطأ في القيادة بصورة غير صحيحة، فقامت بالقيادة أتوماتيكيًا، وهذا ما تسبب في الحادث".

واتخذت سلطة الطيران المدني المصري، قرارًا احترازيًا لصالح سلامة الركاب والطيران، بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من طراز البوينج (B737 Max ) في الأجواء والمطارات المصرية، حيث تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجويه الإثيوبية يوم 10 مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.


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