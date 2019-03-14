أبو تريكة يعلق على "غرور" صلاح: لازم ننتقد بشدة

14 مارس 2019 - 05:08 ص

دافع محمد أبو تريكة - نجم مصر والنادي الأهلي - عن نجمنا المصري محمد صلاح بعد حملة الهجوم التي طالته خلال الأيام الماضية على خلفية تصريحاته التي قال فيها إنه وصل لمكانة لم يصل لها لاعب مصري أو إفريقي.



وقال "تريكة" خلال استضافته باستوديو "بي إن سبورت" : "صلاح عمره ما كان متكبر .. بالعكس بيحب الخير للجميع .. والناس بيلاقوا نفسهم فيه لأنه خرج من الطبقة الفقيرة".



وأضاف: "الشعب المصري عايز يشوف صلاح أفضل لاعب في العالم .. بس إذا كنا هننتقد بشدة فلازم يكون فيه عشم كمان في النقد".



وتابع: "محمد صلاح محتاج ثقة عشان يرجع للتهديف .. هو سجل في مواقف كتير صعبة قبل كدا".



واستدرك: "صلاح محتاج للهدوء .. واضح إن ذهنه مش صافي".



