أغرب ما قاله الكفيف المتهم باغتصاب ابنته في التحقيقات

14 مارس 2019 - 06:27 ص

أقر كفيف بمنطقة شبرا الخيمة بصحة الاتهامات التي وجهتها له زوجته باغتصاب ابنتهما البالغة من العمر 11 سنة.



وقال المتهم أمام ضباط قسم "شبرا الخيمة" : "أنا غلطان .. كان غصب عني والله".



وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة من ربة منزل، باعتداء زوجها "ح.أ" كفيف، جنسيا على ابنتهما "ح.أ.ع" 11 عاما.



تحركت قوة أمنية إلى مكان الحادث ، وألقت القبض على المتهم الذي تبين أنه يعمل رفقة زوجته في "كشك" صغير ، وأنه في يوم الحادث أبلغ زوجته أنه مريض ولا يستطيع البقاء وذهب إلى المنزل ليستريح لكنه دخل غرفة ابنته واعتدى عليها ، وأن الابنة أخبرت والدتها فور عودتها للمنزل .



