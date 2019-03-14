التضامن تنفذ نموذج محاكاة لـ الزلزال بالشرقية

14 مارس 2019 - 06:29 ص

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية سيناريو محاكاة لكارثة طبيعية لمدة يومين بإنشاء معسكر لإنقاذ الأسر المشردة نتيجة لحدوث كارثة طبيعية أو غيره بالتعاون مع الهلال الأحمر بإستاد محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية وتدريب العاملين على سرعة الأداء مع التنفيذ الدقيق وقت حدوث الكارثة

أكد محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تنفيذ المحاكاة للكوارث هو احدي آليات رفع درجات الاستعداد لقياس مدى كفاءة التجهيزات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث مع رفع تهيئة العنصر البشرى في ذلك وقياس درجات الاستعدادات من حيث الإمكانات المتاحة وهو ينعكس إيجابيا في خفض التكلفة وتحقيق التدخل السريع في الأزمات للحد من توابع الكارثة كذلك التأكد من آليات تقديم المساندة للضحايا والمصابين و الدعم الطبي والنفسي الداعم لهم

وأوضح محمد كمال وكيل وزارة التضامن بالشرقية ان تنفيذ المحاكاة شهدها قيادات المحافظة والهلال الأحمر بالشرقية حيث تمت بافتراض وقوع زلزال أدى إلى انهيارات بالمباني بأربع مناطق بالمحافظة ووقوع خسائر في الأرواح والممتلكات حيث تم على الفور الدفع بمهمات الإغاثة من الخيام وغيرها وإقامة معسكر يتكون من 55 خيمة تسع 110 فرد بخلاف خيام المرافق وتضم وهي مطبخ - حمام - مخزن - صالون حلاقة - فصل تعليمي - فصل حضانة - إسعافات طبية وكشف طبي - مسجد -وكنيسة كما تم الاهتمام بوضع اللوحات الإرشادية في أنحاء المعسكر المختلفة.

وأكد كمال أنه من خلال التنفيذ الفعلي للسيناريو تم تنفيذ المهارات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية من سرعة نصب الخيام وتقديم التجهيزات اللازمة.