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"هتقابل ربنا بايه؟" .. هكذا رد الموسيقار عبد الوهاب على هذا السؤال

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محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

أحمد عادل شعبان

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محمد عبد الوهاب

روى الكاتب والمفكر الراحل "مصطفى محمود" تفاصيل موقف طريف حدث بينه وبين الموسيقار"محمد عبد الوهاب" الذي كانت تربطه بيه صداقة وطيدة.

وقال "محمود" في برنامج تلفزيوني : "كان عندي في مصر 70 كتاب شديد الرواج .. وقلت معقول هقابل ربنا بشوية كلام؟ .. والحكاية دي ضايقتني جدا".

وأضاف: "ذهبت لصديقي عبد الوهاب، قلتله أنا هأقابل ربنا بشوية كلام، قالي ده اسمه فن، طب ما أنا هقابل ربنا بشوية فن، قلتله هتقابل ربنا بأغنية (بلاش تبوسني في عنيا) و (الدنيا سيجارة وكاس) ؟ ، بيني وبينك يا عُبد إنت موقفك مش مضمون، وابتدا بينا سجال، عن أهمية الفن والكلمة".

وتابع: "قالتله لازم أفعال بجانب الشغل والكلام، زي إطعام جائع، وكسوة عريان، وكفالة يتيم، مشروع خدمي، يعني الرياضي يقابل ربنا بشوية أجوان بس".

وواصل: "الكلام ده خلاني عاوز أعمل المسجد والمركز والمستشفى، لكن المدهش إني لما ابتديت لقيت ألف ايد بتتمد".

واستطرد: "وجه عبد الوهاب وشادية خلال بناء المسجد والمستشفى، وكان عبد الوهاب مصر إن الفن من أول يوم لآخر يوم"،

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