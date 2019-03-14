» "هتقابل ربنا بايه؟" .. هكذا رد الموسيقار عبد الوهاب على هذا السؤال

14 مارس 2019 - 07:22 ص

روى الكاتب والمفكر الراحل "مصطفى محمود" تفاصيل موقف طريف حدث بينه وبين الموسيقار"محمد عبد الوهاب" الذي كانت تربطه بيه صداقة وطيدة.



وقال "محمود" في برنامج تلفزيوني : "كان عندي في مصر 70 كتاب شديد الرواج .. وقلت معقول هقابل ربنا بشوية كلام؟ .. والحكاية دي ضايقتني جدا".



وأضاف: "ذهبت لصديقي عبد الوهاب، قلتله أنا هأقابل ربنا بشوية كلام، قالي ده اسمه فن، طب ما أنا هقابل ربنا بشوية فن، قلتله هتقابل ربنا بأغنية (بلاش تبوسني في عنيا) و (الدنيا سيجارة وكاس) ؟ ، بيني وبينك يا عُبد إنت موقفك مش مضمون، وابتدا بينا سجال، عن أهمية الفن والكلمة".



وتابع: "قالتله لازم أفعال بجانب الشغل والكلام، زي إطعام جائع، وكسوة عريان، وكفالة يتيم، مشروع خدمي، يعني الرياضي يقابل ربنا بشوية أجوان بس".



وواصل: "الكلام ده خلاني عاوز أعمل المسجد والمركز والمستشفى، لكن المدهش إني لما ابتديت لقيت ألف ايد بتتمد".



واستطرد: "وجه عبد الوهاب وشادية خلال بناء المسجد والمستشفى، وكان عبد الوهاب مصر إن الفن من أول يوم لآخر يوم"،