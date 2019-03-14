» "هتقابل ربنا بايه؟" .. هكذا رد الموسيقار عبد الوهاب على هذا السؤال

أحمد عادل شعبان
روى الكاتب والمفكر الراحل "مصطفى محمود" تفاصيل موقف طريف حدث بينه وبين الموسيقار"محمد عبد الوهاب" الذي كانت تربطه بيه صداقة وطيدة.
وقال "محمود" في برنامج تلفزيوني : "كان عندي في مصر 70 كتاب شديد الرواج .. وقلت معقول هقابل ربنا بشوية كلام؟ .. والحكاية دي ضايقتني جدا".
وأضاف: "ذهبت لصديقي عبد الوهاب، قلتله أنا هأقابل ربنا بشوية كلام، قالي ده اسمه فن، طب ما أنا هقابل ربنا بشوية فن، قلتله هتقابل ربنا بأغنية (بلاش تبوسني في عنيا) و (الدنيا سيجارة وكاس) ؟ ، بيني وبينك يا عُبد إنت موقفك مش مضمون، وابتدا بينا سجال، عن أهمية الفن والكلمة".
وتابع: "قالتله لازم أفعال بجانب الشغل والكلام، زي إطعام جائع، وكسوة عريان، وكفالة يتيم، مشروع خدمي، يعني الرياضي يقابل ربنا بشوية أجوان بس".
وواصل: "الكلام ده خلاني عاوز أعمل المسجد والمركز والمستشفى، لكن المدهش إني لما ابتديت لقيت ألف ايد بتتمد".
واستطرد: "وجه عبد الوهاب وشادية خلال بناء المسجد والمستشفى، وكان عبد الوهاب مصر إن الفن من أول يوم لآخر يوم"،
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