بالفيديو.. عامل يحول منزله لمدرسة بالشيخ زويد

تخلى عامل يدعى "عميرة علي"، عن منزله وقام بتحويله لمدرسة للطلاب وذلك بعد تدمير مدرستهم بسبب الحرب على الإرهاب بالشيخ زويد.

وقال "علي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إن المدرسة التي كان يعمل بها تدمرت، فقامت الإدارة التعليمية بنقل الطلاب لمدرسة أخرى تبعد عن منازلهم مسافة 3 كيلو.

وأوضح "علي"، أنه اجتمع مع شيخ المنطقة، وقام بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حتى يقوم بتحويل منزله لمدرسة تتكون من 6 فصول، مشيرًا إلى أن مدير الإدارة التعليمية زار المدرسة مرتين.

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