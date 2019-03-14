  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الإفراج عن 413 سجينًا بعفو رئاسى

بوش

الفقي: "مبارك" كان يضايق "بوش" بهذه الكلمة

مستوطنون

150 مستوطنًا يعاودون اقتحام الأقصى

شعبان

شعبان عبد الرحيم لـ"أمريكا": "يا حقوق الإنسان"

منوف

السكة الحديد: لا صحة لحريق بقطار منوف

تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجوي الملكي الأردني

سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها

هيفاء حسين

فنانة شهيرة: "الأقصى قبلة اليهود"

محمد صلاح وابوتريكة

"أبوتريكة" يدافع عن محمد صلاح

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

مذيعة الجزيرة

مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة : " الرزانة زينة النساء"

بالفيديو.. عامل يحول منزله لمدرسة بالشيخ زويد

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مصرع عامل أثر سقوطه من أعلى سطح منزله

#

عامل فى دعوى: "زوجتى بطلة إباحية"

#

انتحار عامل شنقًا بأسيوط

#

الكهرباء تنهي حياة عامل أثناء التنقيب عن آثار

تخلى عامل يدعى "عميرة علي"، عن منزله وقام بتحويله لمدرسة للطلاب وذلك بعد تدمير مدرستهم بسبب الحرب على الإرهاب بالشيخ زويد.

وقال "علي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إن المدرسة التي كان يعمل بها تدمرت، فقامت الإدارة التعليمية بنقل الطلاب لمدرسة أخرى تبعد عن منازلهم مسافة 3 كيلو.

وأوضح "علي"، أنه اجتمع مع شيخ المنطقة، وقام بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حتى يقوم بتحويل منزله لمدرسة تتكون من 6 فصول، مشيرًا إلى أن مدير الإدارة التعليمية زار المدرسة مرتين.


 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طفل 9 سنوات يشنق شقيقته أثناء لهوهما في المنزل
» يعاشر ابنته لمدة 14 عامًا وينجب منها 4 أطفال
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» "كاف" يستقر على 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم أفريقيا
» الأب الكفيف يغتصب طفلته.. والطب الشرعى يحسم القضية
» فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت تجسيد السيد المسيح
» قطار يصدم سيدة ونجلها بمحطة مصر .. وهذا ما حدث لهما
» فنانة شهيرة: زوجي الفنان خانني 3 مرات
» مدير أعمال هيفاء وهبي يرد على رسالتها: يالهوي هيغمى عليا
» فنانة شهيرة: 5 صفات لو وجدتها في أي رجل فلن أسمح له بالاقتراب مني
» "هتقابل ربنا بايه؟" .. هكذا رد الموسيقار عبد الوهاب على هذا السؤال

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني