رجل متزوج من 11 امرأة يستغيث بالرئيس

14 مارس 2019 - 07:58 ص

روى مواطن يدعى "خالد" من محافظة القليوبية، تفاصيل زواجه من 11 امرأة وإنجابه 11 طفلاً، قائلاً: "أنا وحيد ماليش حد، كنت بكبر عزوتي".

وأضاف "خالد" خلال حواره لبرنامج "أمن مصر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أبناءه يعملون لكي ينفقون على أنفسهم، مطالبًا الدولة بتوفير وحدة سكنية له لكي يعيش فيها مع أبنائه.

وتابع: "مش قادر أجدد رخصة عربيتي، وممعايش أجددها، بقالنا 3 شهور مجبناش لحمة، ممعاييش أدفع إيجار، الشيلة كبرت، أعمل إية، ساعدني يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووجه نصيحة إلى أبنائه بعدم تكرار هذه التجربة، قائلا: "محدش فيكم يكرر اللي عملته".