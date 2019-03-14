» فنانة شهيرة: زوجي الفنان خانني 3 مرات

14 مارس 2019 - 08:09 ص

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بتأييد براءة الفنانة السورية سارة نخلة من ضرب حماتها حنان أحمد البمبي.



وقالت "سارة" في لقاء مع مجلة "زهرة الخليج" إنها التقت بالفنان أحمد عبدالله محمود في عيد ميلاد صديقة مشتركة وحدثت قصة الحب وتم الزواج.



وأشارت : "قررت طلب الطلاق بعدما خانني 3 مرات ، وفي كل مرة كان يأتي ويعتذر ثم يكرر الخيانة مرة أخرى وفي النهاية قررت حسم الأمر".



وتابعت: "كان يعنفني دائما ويقول إن الرجل الشرقي من حقه تعنيف زوجته أي وقت مادام غاضبا".



