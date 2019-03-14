حذف متعاطي المخدرات من البطاقات التموينية

14 مارس 2019 - 08:12 ص



طالب عزمي مجاهد، وزير التموين علي المصيلحي، بفصل أي موظف يتعاطى المخدرات من وظيفته، قائلا: "من يتعاطى مخدرات من المواطنين شيله من التموين فورًا هو وأسرته".



وأضاف "مجاهد" في برنامجه، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" ،: "يا معالي الدكتور وزير التموين أنا بديك فكرة مية مية، اللي يشرب مخدرات يتشال فورًا من التموين، أنا عارفك عايز تعمل حاجة وتصريحاتك غير موفقة، أنا بقولك الفكرة أهي عايزين تنفيذ".



وتابع: "وأنا قادم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لقيت الطريق مظبوط في المهندسين، معقولة مجرد الإعلان عن عمل تحليل مخدرات للأشكال الضالة أجبرهم على الاستخفاء؟ معقولة مجرد الإعلان يعمل كده، أمال لو نفذنا الفكرة واتعمل بالفعل لكل السواقين؟".

