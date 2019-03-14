كشف غموض مقتل "سيدة المعصرة" .. علاقة آثمة وراء الأمر

14 مارس 2019 - 08:51 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بصندوق قمامة بمنطقة المعصرة.



وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من عدد من عمال جمع القمامة يفيد عثورهم على جوال تنبح بجانبه الكلاب بشدة ، وبفتحه تبين وجود جثة سيدة بداخله وعليها آثار ضرب.



وبإجراء التحريات تبين أن منفذي الجريمة حارسا عقار كانت تربطهما علاقة مشبوهة بالقتيلة.



تم ضبط المتهمين ، واعترفا في التحقيقات بالجريمة ، مؤكدين أن المجني عليها كانت تقيم علاقة معهما ، وأنها دأبت في الفترة الأخيرة على طلب الأموال مقابل هذه العلاقة ، مما جعلهما يضيقان بها ويقرران قتلها ، فاستدرجاهها إلى منزلهما، وقاما بالتعدي عليها وتوثيق يديها ثم خنقوها ووجهوا لها عدة طعنات.

كما اعترف المتهمان إنهما قاما بالتواصل مع سائق توك توك للتخلص من المجني عليها، حيث وضعوها في جوال وألقياها في صندوق قمامة أسفل كوبري العزبة بمنطقة المعصرة.