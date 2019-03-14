» قطار يصدم سيدة ونجلها بمحطة مصر .. وهذا ما حدث لهما

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محطة مصر

توفيت سيدة ، وأصيب نجلها ببتر في القدم بعدما صدمهما قطار أمس بمحطة مصر.

وأوضح مصدر بالسكك الحديدية في تصريحات صحيفية، أن السيدة (بدرية.ح) من محافظة المنيا وتبلغ من العمر 52 عامًا وتوفيت في الحال، بينما تعرض ابنها (محمود.ع) ويبلغ من العمر 28 عامًا لبتر قدمه "حسب مصراوي".

وأضاف المصدر: "السيدة وابنها كانوا بيعدوا من رصيف 10 لرصيف 11، وكان فيه قطر بيرجع لورا وهما مش واخدين بالهم، والقطر خبطهم".

وأشار إلى أن الرجل والسيدة كانا يعبران شريط القطار للحاق بقطار رقم 164 والمتجه إلى الصعيد، قبل أن يصطدم بهم القطار رقم 678 القادم من إيتاي البارود.

وقال المصدر إن شرطة النقل والمواصلات حررت محضرًا بالواقعة.

بدوره، قال الدكتور وائل الجعار مدير مستشفى شبرا العام، إن السيدة وصلت المستشفى متوفية، بينما تم تحويل الرجل إلى مستشفى معهد ناصر؛ لتلقي العلاج.

وأوضح لمصراوي، أنه تم بتر قدم الرجل، بينما يعاني من تهتك في القدم الأخرى.

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