رئيس دولة يصف نساء بلاده بـ"العاهرات"

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أقدم رئيس الفلبين، رودريجو دوترتي، خلال خطابه الهجومى ضد النساء، على وصف موظفات الجيش والشرطة فى مؤتمر أعد خصيصًا لتكريمهن بـ"بوتا"، ومعناها "عاهرات".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذا جاء خلال حديثه في حفل يحتفى بالنساء البارزات فى إنفاذ القانون والأمن الوطنى فى الفلبين.

وكانت النساء، من عناصر الجيش والشرطة، يشكلن الجزء الأكبر من الحضور خلال الحفل، عندما قال لهن الرئيس: "بوتا" وهى مفردة إسبانية تعنى "عاهرة".

ودعا دوترتى الحاضرات بالقول: "أنتن نساء حمقاوات"، معربا عن أسفه خلال حديثه، أن النساء "يحرمنه من حريته فى التعبير".

الغريب أنه حاول إظهار مدى إعجابه بالنساء، حيث قال للحاضرين: "أحب النساء، لذلك لدى زوجتان، كما ترون"، ولكن قوبلت هذه الكلمات بالضحك أحيانا، وأخرى بالصمت.

ويأتي حديثه بعد تعليقات أدلى بها وأثارت جدلاً كبيرًا في البلاد، الأسبوع الماضي، والتي دعا فيها النساء من الابتعاد عن القساوسة الكاثوليك (لأنهم كانوا الأشد انتقادا لحربه الوحشية على المخدرات)، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، لاسيما من قبل النساء.

وبالرغم من هذه التصريحات، فوفقا لاستطلاع أُجري في الفلبين في شهر ديسمبر الماضي، لا تزال شعبية دوترتي مرتفعة للغاية، حيث حصل على نسبة تأييد بلغت 76 في المائة.

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