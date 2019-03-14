الفقي: "المتغطى بالأمريكان عريان"

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مصطفى الفقي
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن المعايير الدولية لا تزال تسير بالقواعد الأمريكية حتى الآن، رغم عدم سيطرة أمريكا على العالم بشكل كامل.

 وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المقولة المصرية: "المتغطي بالأمريكان عريان" حقيقية، لأن الولايات المتحدة دولة برجماتية تغير موقفها وفقًا لتغير مصالحها، وهذا داء كل القوى العظمى تاريخيًا.

وتابع: "المزاج العالمي أمريكي، وهذا واضح من انتشار الكوكاكولا والهمبرجر، والكثير من الأكلات الأمريكية".

ولفت إلى أن العالم صنع خرافة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الحديث على تصنتها على غرف النوم، وافتعال الربيع العربي.

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