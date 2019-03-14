عطل فى "فيس بوك" و"واتس آب" يثير الذعر

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متابعات- محمد الخرو

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ضرب عطل مفاجئ مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،"إنستجرام"، "ماسنجر"، "واتس آب"،واستمر لفترة طويلة ما أثار الجدل بين مستخدموا هذا المواقع.

وقالت "الإندبندنت" البريطانية خلال تقرير لها اليوم، إن هناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام المواقع، بالإضافة إلى مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور ومشاركتها، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي فيس بوك حول العالم من عطل يواجههم أثناء دخولهم إلى حساباتهم الشخصية على الموقع.

ولجأ فيسبوك إلى تويتر ليوجه رسائله لمستخدميه، إذ تفاعل الحساب الرسمي للمنصة الشهيرة عبر موقع التدوينات القصيرة مع مستخدميه الذين يعانون من مشاكل في استخدام الموقع، مؤكدا عمل القائمون على الموقع على حل المشكلات التي يعاني منها المستخدمون.

وكتب الحساب الرسمي للموقع الشهير على "تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات Facebook، نحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ثم عاد من جديد ليقول إن فيس بوك لم يتعرض لهجمات إلكترونية تسمى DDoS، نافيا كونها سبب العطل الذي ضرب شبكة التواصل الشهيرة حول العالم.
وذكر الحساب الرسمي لفيس بوك عبر موقع التدوينات القصيرة، "نحن نحاول العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ولكن يمكننا تأكيد أن المشكلة لا تتعلق بهجوم DDoS".

وفي عالم الكمبيوتر، يعد هجوم DDoS attack بمثابة هجوم عبر الإنترنت يسعى فيه مرتكبه إلى جعل جهاز أو مورد شبكة معينة غير متاح لمستخدميه المقصودين عن طريق تعطيل خدمات مضيف متصل بالإنترنت مؤقتًا أو إلى أجل غير مسمى.

يشبه هجوم "DoS" أو "DDoS" مجموعة من الأشخاص الذين يحتشدون على باب دخول متجر ما، ما يجعل من الصعب على العملاء الدخول، ما يعطل التجارة.

وغالبًا ما يستهدف مرتكبو جرائم DoS مواقع أو خدمات مستضافة على خوادم الويب البارزة مثل البنوك أو بوابات الدفع ببطاقات الائتمان.

والعطل الذي ضرب فيس بوك اليوم، مستمر منذ 6 ساعات، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه المدة هي أطول فترة يستمر فيها عطل للمنصة الأمريكية الشهيرة.

وسابقا أصاب فيس بوك استمر لساعتين ونصف، وفي عام 2015، توقف فيس بوك وإنستجرام عن العمل لمدة 50 دقيقة، لكن لم تصل مدة العطل إلى أكثر من 6 ساعات أبدا.


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