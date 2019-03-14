» "كاف" يستقر على 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم أفريقيا

محمد عبد الحارس
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، الملاعب النهائية المقرر إقامة المباريات عليها الفترة المقبلة.
وجاءت الملاعب التي اختارتها اللجنة كالآتي:
- ملعب القاهرة
- ملعب السلام
- ملعب الدفاع الجوي
- ملعب الإسكندرية
- ملعب السويس
- ملعب الإسماعيلية
وجاء ذلك عقب معاينة لجنة من الاتحاد الأفريقي "الكاف" للملاعب التي عرضها الاتحاد المصري لكرة القدم واختار منها الـ 6 السابقين.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.
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