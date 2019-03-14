» "كاف" يستقر على 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم أفريقيا

14 مارس 2019 - 09:52 ص

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، الملاعب النهائية المقرر إقامة المباريات عليها الفترة المقبلة.

وجاءت الملاعب التي اختارتها اللجنة كالآتي:

- ملعب القاهرة

- ملعب السلام

- ملعب الدفاع الجوي

- ملعب الإسكندرية

- ملعب السويس

- ملعب الإسماعيلية

وجاء ذلك عقب معاينة لجنة من الاتحاد الأفريقي "الكاف" للملاعب التي عرضها الاتحاد المصري لكرة القدم واختار منها الـ 6 السابقين.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.