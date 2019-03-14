  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الإفراج عن 413 سجينًا بعفو رئاسى

بوش

الفقي: "مبارك" كان يضايق "بوش" بهذه الكلمة

مستوطنون

150 مستوطنًا يعاودون اقتحام الأقصى

شعبان

شعبان عبد الرحيم لـ"أمريكا": "يا حقوق الإنسان"

منوف

السكة الحديد: لا صحة لحريق بقطار منوف

تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجوي الملكي الأردني

سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها

هيفاء حسين

فنانة شهيرة: "الأقصى قبلة اليهود"

محمد صلاح وابوتريكة

"أبوتريكة" يدافع عن محمد صلاح

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

مذيعة الجزيرة

مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة : " الرزانة زينة النساء"

بالأسماء..

"كاف" يستقر على 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم أفريقيا

الرياضة

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

غدًا.. لجنة تفتيش من «كاف» لمعاينة ملاعب أمم أفريقيا

#

أزمة محلية جديدة للأهلى.. تعرف عليها

#

«الجبلاية» تؤجل مباريات كأس مصر

#

رسميا.. "كاف" يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، الملاعب النهائية المقرر إقامة المباريات عليها الفترة المقبلة.

وجاءت الملاعب التي اختارتها اللجنة كالآتي:

- ملعب القاهرة

- ملعب السلام

- ملعب الدفاع الجوي

- ملعب الإسكندرية

- ملعب السويس

- ملعب الإسماعيلية

وجاء ذلك عقب معاينة لجنة من الاتحاد الأفريقي "الكاف" للملاعب التي عرضها الاتحاد المصري لكرة القدم واختار منها الـ 6 السابقين.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طفل 9 سنوات يشنق شقيقته أثناء لهوهما في المنزل
» يعاشر ابنته لمدة 14 عامًا وينجب منها 4 أطفال
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» "كاف" يستقر على 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم أفريقيا
» الأب الكفيف يغتصب طفلته.. والطب الشرعى يحسم القضية
» فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت تجسيد السيد المسيح
» قطار يصدم سيدة ونجلها بمحطة مصر .. وهذا ما حدث لهما
» فنانة شهيرة: زوجي الفنان خانني 3 مرات
» مدير أعمال هيفاء وهبي يرد على رسالتها: يالهوي هيغمى عليا
» فنانة شهيرة: 5 صفات لو وجدتها في أي رجل فلن أسمح له بالاقتراب مني
» "هتقابل ربنا بايه؟" .. هكذا رد الموسيقار عبد الوهاب على هذا السؤال

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني