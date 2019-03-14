لاعب شهير: "مبسوط لكوني الأسوأ في التاريخ"

14 مارس 2019 - 09:56 ص

حرص إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، على التفاعل مع أحد متابعيه الذي وصفه باللاعب الاستثنائي، وأكد أنه موهبة كروية فرضت ذاتها على الجميع.

وكتب أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فضل اللعب للزمالك فتم تصنيفه كأسوأ لاعب مصري في التاريخ بالإضافة إلى أنه تم إنشاء محكمة رياضية خصيصًا لمعاقبته، هو أفضل لاعب مصري مرتين وأفضل مدافع أفريقي مرتين وأول مصري يحترف بالبريميرليج، ظاهرة كروية وموهبة استثنائية فرضت نفسها على الجميع إبراهيم سعيد».

ورد سعيد قائلاً: «أنا مبسوط بالتصنيف ده إني الأسوأ وأنا فعلاً الأسوأ».