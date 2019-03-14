» الأب الكفيف يغتصب طفلته.. والطب الشرعى يحسم القضية

14 مارس 2019 - 09:57 ص

قررت نيابة شبرا الخيمة عرض طفلة على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب على يد والدها أم لا.

بدأت القضية بتلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغًا من مالكة "كشك" اتهمت فيه زوجها باغتصاب ابنتهما وفض غشاء بكارتها.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وألقوا القبض على المتهم، وتبين أنه يبلغ من العمر 47 سنة كفيف استغل عدم تواجد زوجته وانشغالها بالعمل فى "الكشك"، واقتحم الغرفة على ابنته الطفلة واعتدى عليها جنسيا، ما أدى لإصابتها بنزيف.

وتابعت التحريات بأن الطفلة أخبرت والدتها بما حدث لها فتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه احتياطيًا وعرض الطفلة على الطب الشرعى، وطلبت التحريات عن نشاط وسوابق المتهم.