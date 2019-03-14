كيف نجح المتهمون فى سرقة مدرسة بالسلام؟

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ضبط 4 لصوص متلبسين أثناء محاولتهم سرقة مدرسة ببورسعيد

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باشرت نيابة السلام تحقيقاتها الموسعة في واقعة سرقة مدرسة "جمال عبد الناصر" بمدينة السلام.

وأوضح حارس العقار، أنه فوجئ في صباح اليوم الدراسي بوجود سرقة داخل المدرسة، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي حركة داخل المدرسة ليلا، وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بسرقة كاميرات المراقبة، حتى لا ينكشف أمرهم بعد تفريغها.

وأسفرت معاينة النيابة بأن المتهمين قاما بتكسير الجدار الواصل بحمامات المدرسة، وتمكنوا من سرقة الهاردات وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وحجرة مدير المدرسة.

ترجع الواقعة  بتلقي قسم شرطة السلام أول،  بلاغًا من مدير المدرسة، يفيد بأنه فور وصولهما في صباح اليوم الدراسي، تفاجئوا بوجود كسر وسرقة بالمدرسة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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