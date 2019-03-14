برنامج تأهيلى لـ "الشناوى" لمباراة شبيبة الجزائري

14 مارس 2019 - 10:09 ص

وضع طارق سليمان مدرب حراس الأهلى بالاتفاق مع خالد محمود طبيب الفريق، برنامجا جديدا للحارس محمد الشناوي، استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويبدأ "الشناوي" تدريبات جديدة للوقوف على إمكانية تجهيزه لمباراة شبيبة الساورة الجزائري، بشكل أفضل أم أنه سيتم الاكتفاء بالحد الأدنى من تجهيزه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.