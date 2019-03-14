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ضبط 4 قطع سلاح خرطوش فى حملة أمنية بمنطقة الفحارين بأسيوط

قضايا وحوادث

حملة امنية
حملة امنية

حسين عثمان

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تمكن ضباط مباحث قسم أول غرب بأسيوط برئاسة المقدم محمد عطية رئيس المباحث في حملة أمنية فجر اليوم استهدفت مجموعة من الخارجين عن القانون بمنطقة الفحارين "المدافن"

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير إدارة المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد علي جلال والنقباء هشام النمر ومحمد خالد  من ضبط "د.م" و"ه.ك " و"ح.ص"  و"ع.ص" وبحوزته كل واحد منهم فرد خرطوش ما بين روسي ومحلي الصنع.

 ووردت معلومات عن قيام بعض الأشخاص الخارجين عن القانون حيازتهم للأسلحة بغرض المشاجرات واستعراض القوة علمًا بأن المنطقة قد شهدت العديد من المشاكل ما جعل ضباط مباحث القسم بشن حملات متتالية على أماكن متفرقة وآخرهم منطقة "مدافن المسلمين" منطقة الفحارين وضبط حائزي الأسلحة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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