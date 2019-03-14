مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة : " الرزانة زينة النساء"

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خديجة بن قنة

الرزانة

هاجمت مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله عقب كتابته تدوينة عن السياسي والدبلوماسي الجزائري " الأخضر الإبراهيمي".

وكان عبد الله قد كتب على حسابه في تويتر : " كل التوفيق لمعالي الأخضر الإبراهيمي في ترتيب البيت الجزائري بدعم كامل من الشعب الجزائري الذي حقق مطلبه العادل لا للعهدة الخامسة.. رجل دولة من الطراز الأول".

بينما كتبت مذيعة الجزيرة قائلة : " تزكيته من الإمارات تقضي على ما بقي للرجل من مصداقية سياسية".

ودفع رد بن قنة مستشتار بن زايد للرد قائلا : " مصداقية الإبراهيمي راسخة رسوخ الجبل يا ست خديجة ودعك من حديث البلهاء في تويتر.. الرزانة زينة النساء والرجال".

وغرد أحد رواد تويتر قائلا : " هذا التي تطبل له انت لم يحقق نتائج لا في افعانستان لا في العراق لا في سوريا ولا في اي مهمة من الامم المتحدة كلها تخدم الغرب الذي تركعون له نعتبره من الجيل  1 والصديق الحميم لبوتفليقة لن يحقق الا ما امره به وهي اطالت حكمه حتى الوفاة".

وكتب آخر : " اتركوا الشعب الجزائري ولا تتدخلوا.. اطمئنوا هم بعيد عنكم ".

بينما سخر أحد رواد تويتر قائلا : "ههههه لا و الف لا لن نقبل بالابراهيمي و لازلنا بعيدين جدا عن تحقيق مطلبنا.. سننظف البيت من كل أبناء فرنسا من توفيق و اتباعه و غيرهم من وزراء فاسدين و السعيد و غيرهم و ننهي اتفاقية افيان".

وكان عبد الله قد أثار أيضا غضب الجزائريين أيضا بتدوينة كتبها عن الرئيس بوتفليقة قائلا : " موقف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعدم الترشح بأنه "قرار شجاع من مجاهد شجاع أدى دوره وخدم وطنه وأعطى وأجزل في العطاء".


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